Jazmín Pinedo quiere ganar Reinas del show: ”No han visto lo mejor de mí”

La exconductora de Esto es guerra Jazmín Pinedo se encuentra en sentencia en Reinas del show y dará su mejor presentación en la siguiente gala para demostrar que puede llegar a la etapa final. En una reciente entrevista, la modelo compartió diversas razones por las que cree que debe quedarse en el reality de baile.

La producción del programa liderado por Gisela Valcárcel le preguntó a la también influencer que dijera tres motivos que respalden su permanencia en el reality y ella sorprendió con su respuesta.

“Uno, porque la gente que me sigue disfruta veme en televisión. Dos, porque estoy aprendiendo mucho y quiero seguir aprendiendo. Tres, porque sé que tengo mucho que dar” , sostuvo Jazmín muy sonriente.

Asimismo, se mostró con mucha confianza y aseguró que saldrá de sentencia. “Agárrense porque no han visto lo mejor de mí”, sentenció.

“Ahora esto se pone bueno porque a estas alturas ya no estamos para dar chances a nadie, así que me verán en una mejor faceta y para eso vengo entrenando fuerte. De todas maneras voy a sorprender (...). Cuando me propongo lograr mis objetivos, lo cumplo. Ahora estoy enfocada en ganar este sábado y pasar a las galas finales”, concluyó Pinedo.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.