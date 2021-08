Yahaira Plasencia descarta vínculo con Carlos Ascues: “No lo conozco”

No quiere que lo relacionen con él. Yahaira Plasencia se pronunció en Amor y fuego, este lunes 2 de agosto, luego ser captada ingresando a la casa del exjugador de Alianza Lima Carlos Ascues.

Durante la conversación telefónica que mantuvo con Rodrigo González, la intérprete de “Y le dije no” aseguró no conocer al futbolista y que fue un hecho fortuito el haber estado en su domicilio.

“El sábado estuve en una cena de cumpleaños en Miraflores y Edson Dávila me dijo que estaba en su casa, que fuera rápido”, dijo la salsera sobre la cronología de lo sucedido.

“Fui a visitarlo un rato y me retiré. De ahí tomé un taxi con mi amigo Ángelo y me hizo un ruta a la casa donde iba a ir, y recién ahí recién me entero que era casa de Ascues”, agregó la reciente nominada a los Premios Juventud 2021.

Yahaira Plasencia niega conocer a Carlos Ascues

Plasencia descartó conocerlo y deslindó cualquier vínculo con el exseleccionado peruano. “ Yo no conozco a Ascues. No lo vi. Fui para dejar a mi amigo Ángelo en ruta y entré para que me pidan el taxi”, aseveró.

“No tengo nada que ver con el señor Ascues. Estoy tranquila y soltera”, recalcó la cantante peruana.

En dicha edición del programa, presentaron imágenes de Yahaira cuando ingresaba al domicilio de Ascues en compañía de un hombre que, según señaló ‘Peluchín’, se trataría del hermano del futbolista.

