La actriz Vanessa Guzmán gana tres medallas en concurso de fisicoculturismo

El sábado 31 de julio, la actriz mexicana Vanessa Guzmán actualizó sus historias de Instagram, con el triunfo obtenido en el certamen de fisiculturismo Vallarta Body Fit, realizado en Puerto Vallarta, Jalisco.

Tras llamar la atención por el cambio en su estilo de vida a uno más fitness, la artista sorprendió al anunciar que había logrado ganar tres medallas en las categorías Open, Masters y Novice.

“Gracias por su apoyo, sus muestras de cariño. Estoy feliz, feliz de esta experiencia. Me encanta lo que estoy viviendo y eso es lo más importante; se llegó el día, se llegó el momento”, comentó en las leyendas de sus fotos.

De igual forma, a través de las imágenes compartidas por la actriz, de 45 años, se observa el bikini color turquesa que utilizó, el cual estaba adornado de cristales y que complementó con unos maxi pendientes de brillantes.

Dos días atrás, el 30 de julio, durante una entrevista con el programa Ventaneando, la protagonista de las telenovelas Aventuras en el tiempo (2001) y Carita de ángel (2000) señaló que espera poder acreditarse como fisicoculturista profesional para poder representar a su país en un próximo campeonato internacional a realizarse en setiembre. Asimismo, reiteró que esto no significa su alejamiento de las pantallas.

“Aclaro que no me he retirado como actriz, que mis proyectos siguen y que cuando venga el proyecto indicado, y que verdaderamente me haga regresar a la televisión, lo voy a hacer con toda la pasión y el gusto”, manifestó.

