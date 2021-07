Ricardo Morán aclara viaje a Miami: “Estoy de vacaciones y vuelvo pronto a Perú”

Varios artistas han optado por salir de Perú para pasar Fiestas Patrias y tomarse unas cortas vacaciones en el exterior. Este también fue el caso de Ricardo Morán, quien cogió sus maletas y se enrumbó a Miami.

“Nuevos rumbos. Aquí trabajando con Rayo en la botella”, escribió el productor de televisión a través de sus historias de Instagram. No obstante, lo que llamó la atención fue que horas antes de revelar el destino de su viaje, el exjurado de Yo soy eliminó su cuenta oficial de Twitter sin mayor explicación.

Tras esto, y ante especulaciones que se pueden dar sobre su viaje, Ricardo Morán aclaró que su estadía en Florida es por placer y que muy pronto retornará a nuestro país.

“ Sí, no sé exactamente qué estoy haciendo, pero estoy de vacaciones y vuelvo pronto a Perú ”, dijo en un video publicado en sus historias de Instagram.

Además, Ricardo Morán mostró que no se encontraba solo en Miami, ya que contó que coincidió con Mauri Stern, a quien le lanzó una broma.

“Me he encontrado con personas realmente indeseables, no nos abandonan. Jod**, y jod**, es Mauri, Mauri, qué haces acá, qué haces en mi Instagram. Me he venido de vacaciones y me he tenido que encontrar con este individuo”, dijo de manera sarcástica mientras se escuchaban las risas del productor mexicano.

Ricardo Morán lanza crítica contra personas que no quieren vacunarse

Desde sus redes sociales, Ricardo Morán lamentó que muchas personas se rehúsen a vacunarse contra la COVID-19. Él les recordó que no solo ponen en riesgo sus vidas, sino la de los demás.

“Todos tienen que vacunarse ya. Es irresponsabilidad no vacunarse. Vayan hoy mismo. Los que no se vacunan o no vacunan a sus hijos y bebés se debe a la ignorancia. Lo que están haciendo es poner en riesgo su vida, la vida de sus hijos y la vida de los demás. Hay que denunciar a todos los antivacunas”, expuso Ricardo Morán en sus historias de Instagram.

