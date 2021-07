Pedro Tenorio comete divertido blooper en vivo y llama “Leonela” a Lorena Álvarez

Pedro Tenorio y Lorena Álvarez protagonizaron un curioso momento durante la emisión en vivo de 90 Matinal de este jueves 29 de julio.

El presentador del programa quiso dar la bienvenida a su colega, pero se equivocó de nombre. La llamó ‘Leonela’ y el error provocó las risas de la periodista.

“ Porque tenemos más información que darles, pero también quiero darle la bienvenida a mi compañera Leonela ”, dijo Pedro Tenorio. A lo que Lorena Álvarez respondió: “¿Leonela? Muchas gracias”.

El periodista se justificó señalando que es culpa de las telenovelas que ve. “Bueno, las telenovelas tú sabes, Lorena Álvarez. Estoy acá desde las cinco de la mañana. Es lo que no dice el director que me está llamando la atención por cambiarte el nombre . Lorena se suma a esta transmisión especial, a este gran despliegue”, comentó.

Lorena Álvarez denuncia amenazas de muerte

Antes de las elecciones presidenciales, Lorena Álvarez denunció a través de sus redes sociales que venía recibiendo amenazas de muerte y hostigamiento de tinte político en su contra.

“Ahora hasta les escriben a mis amigas para enviarles amenazas para mí. Mi ‘delito’ es creer en la equidad. Y no duda en amenazarme de muerte diciendo que me van a cortar el cuello. No entiendo tanta maldad”, escribió en sus historias de Instagram.

“Últimamente mi buzón está lleno de ‘buenos deseos’ de simpatizantes de un candidato. No son hechos aislados, es hostigamiento a periodistas”, añadió Lorena Álvarez.

