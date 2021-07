Jossmery Toledo pide a Pedro Castillo acabar con injusticias en PNP: “Valoren más su trabajo”

Jossmery Toledo, una de las nuevas participantes en Reinas del show, se pronunció tras las celebraciones por el Bicentenario del Perú para pedirle a Pedro Castillo que mejore las condiciones laborales en la Policía Nacional del Perú durante el tiempo que permanezca en el Gobierno.

En conversación con el diario El Popular, la ex sub oficial aseguró que confía en las buenas intenciones del nuevo presidente del Perú, por lo que espera que pronto se pueda acabar con todas las injusticias que afectan negativamente a sus excompañeros en la institución nacional.

“Tienen que valorar más su trabajo, ¿por qué no un incremento de sueldos, mejorar la logística?, que reestructuren los hospitales policiales”, comentó. “Que se acaben las injusticias. Veo que el nuevo presidente Pedro Castillo tiene buenas intenciones y eso hay que apoyarlo desde el primer día”, añadió.

Jossmery Toledo había pertenecido a las filas de la PNP durante más de una década. Sin embargo, en enero del 2020, ella solicitó su pase al retiro.

Jossmery Toledo sobre reinas del show: “No me suelto porque estuve en la PNP”

Hace unos días, al ser consultada sobre su desenvolvimiento como bailarina, Jossmery Toledo aseguró que le cuesta acostumbrarse a Reinas del show porque estuvo un largo tiempo en la PNP.

“He venido pensando... creo que no me suelto porque he estado 11 años en la Policía y como para mí todo esto es nuevo, es la primera vez que me presento en un programa, obviamente me falta un montón y como he estado tanto tiempo en formación, siento que todavía sigo siendo policía, recién me retiré hace un año”,

