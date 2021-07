Candace Cameron pide disculpas por hacer TikTok provocativo utilizando la Biblia

El 29 de julio, la actriz Candace Cameron se disculpó, a través de sus historias de Instagram, tras ser criticada por un video de TikTok que muchos de sus fanáticos consideran era ‘seductor’ e inapropiado por utilizar la Biblia.

En el video, la protagonista de Full House y Fuller House hace sincronía de labios con la canción “Jealous girl” de Lana Del Rey.

“Bebé, yo también soy un gangsta / Y se necesitan dos para bailar el tango / No quieres bailar conmigo, baila conmigo”, dice, mientras sostiene en su mano la Biblia y pone de leyenda: “Cuando no conocen el poder del Espíritu Santo”.

En su disculpa, Candace Cameron dijo se inspiró en un video similar que realizó su hija, Natasha Bure, de 22 años. Señaló que su intención era transmitir que “nada puede vencer al Espíritu Santo”.

“Llegué a casa y leí muchos mensajes que no estaban contentos con mi última publicación de Instagram que era un video de TikTok. Normalmente no me disculpo por estas cosas, pero muchos de ustedes pensaron que era extraño y lo siento. Esa no era mi intención”, expresó la artista.

Tras señalar que eliminó el video en Instagram, indicó que su intención no era parecer sensual. “Muchos de ustedes pensaron que estaba tratando de ser seductora, lo que claramente significa que no soy una muy buena actriz porque estaba tratando de ser fuerte, no sexy o seductora”, aseguró. “Entonces, supongo que no funcionó, pero lo borré”.

