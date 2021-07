Wentworth Miller, de Prison Break, revela que fue diagnosticado con autismo a los 48 años

Wentworth Miller, actor que ganó fama mundial por haber interpretado a Michael Scofield en la conocida serie Prison Break, reveló a través de sus redes sociales que fue diagnosticado con autismo el 2020, a sus 48 años .

Desde su cuenta oficial de Instagram, el artista británico compartió un extenso mensaje donde contó a sus seguidores cómo fue que se enteró de su condición y cómo la está llevando. La publicación estuvo acompañada de una imagen en blanco.

Al empezar su post, Wentworth Miller explicó que, antes de llegar al diagnóstico final, pasó por un largo proceso para tener un resultado real, y agradeció contar con los medios para realizarlo.

“Como todo el mundo, la vida en cuarentena me quitó algunas cosas. Pero en el silencio y el aislamiento encontré regalos inesperados. Este otoño se cumple un año desde que recibí mi diagnóstico informal de autismo . Precedido de un autodiagnóstico. Seguido de un diagnóstico formal. Fue un proceso largo y lleno de errores que necesitaba una actualización. Soy un hombre de mediana edad. No soy un niño de cinco años. Y reconozco que el acceso a un diagnóstico es un privilegio que muchos no disfrutan”, escribió.

Asimismo, el protagonista de Prison Break dijo no sentirse sorprendido por el resultado, pero reconoció que le queda un largo camino para aprender sobre su condición.

“ Digamos que fue un shock. Pero no es una sorpresa . Hay una narrativa cultural ahora familiar (en la que he participado) que dice: ‘Una figura pública comparte A, B y C públicamente y dedica sus plataformas a D, E y F’. Bien por ellos. Y eso no es necesariamente lo que va a pasar aquí. No sé lo suficiente sobre el autismo. Hay mucho que aprender. En este momento, parece que mi trabajo es mejorar mi comprensión. Reexaminar cinco décadas de experiencia vivida a través de una nueva lente. Eso llevará un tiempo”, señaló.

“Mientras tanto, no quiero correr el riesgo de ser una voz que suene muy alto, pero que está mal informada. Históricamente se ha hablado mucho sobre la comunidad autista, eso sí lo sé. Han hablado por ellos, pero no quiero hacerles más daño. Solo levantar la mano y decir: ‘Estoy aquí’”, añadió.

Wentworth Miller, de Prison Break, revela que fue diagnosticado con autismo. Foto: captura/Instagram

