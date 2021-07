Guillermo Rossini fue reconocido como Personalidad Meritoria de la Cultura

A sus 88 años, Guillermo Rossini, quien anunció en mayo su retiro de la radio a causa de la pandemia, recibió un especial reconocimiento a su larga trayectoria artística. El actor cómico se ha dedicado más de 60 años al humor de manera interrumpida.

Por tal motivo, el Ministerio de Cultura le otorgó la distinción de Personalidad Meritoria de la Cultura.

“Otorgar la distinción de ‘Personalidad Meritoria de la Cultura’ al señor Guillermo Rossini Gonzáles, en reconocimiento a su destacada y extensa trayectoria artística como comediante e imitador con presencia tanto a nivel de radio y televisión, lo que lo ha convertido en un artista reconocido por la ciudadanía y un referente de la comicidad a nivel nacional”, se lee en la resolución Ministerial n.° 000192-2021, firmada por el ministro de Cultura, Alejandro Neyra.

Guillermo Rossini le dice adiós a Los chistosos

Como se recuerda, a mediados de mayo, Guillermo Rossini reveló en el programa Más vale tarde que dejará el programa radial Los chistosos tras 28 años de conducción.

“Por la pandemia me he visto obligado y en la radio me han cuidado para que no pueda asistir, ya yo no estoy familiarizado con el Zoom. Ahora las entrevistas son por el Zoom y, en esa talla, estoy en la era de la televisión a blanco y negro”, explicó el humorista.

”Como soy medio sentimental no me he despedido del público. Hubiese querido despedirme... Mi cariño a todo el público de Los chistosos, donde hemos estado 28 años”, añadió Guillermo Rossini.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.