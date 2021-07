Dilio Galindo: “En el Perú es más fácil ser ilegal que legal”

El Festival Viva Perú-Edición Bicentenario tendrá como uno de sus invitados a la agrupación Antología, liderada por Dilio Galindo y que por más de dos décadas promueve la música popular andina.

En marzo del 2020, la gira que tenían lista para presentarse durante un mes y medio por Europa quedó trunca por la pandemia. “Fuimos el primer sector que se paralizó en seco y somos los últimos en reincorporarnos. Económicamente hemos sido golpeados, pero pudimos sacar lo positivo en el lado familiar, que por años hemos estado ausentes en fechas especiales debido a nuestro trabajo. Fue un alto obligado que hemos aprovechado para cosas que no disfrutamos antes”, evoca el intérprete quien laboralmente instauró los conciertos virtuales temáticos, donde mostraba las riquezas y paisajes del país.

Nos cuenta como novedad que alista un concierto sinfónico en las líneas de Nazca. “Hay áreas que son permitidas y reservadas para el turismo. Allí se monta la escenografía y, lo más importante, las cámaras serán instaladas en un dron. Pero estamos más lidiando con el Estado que siempre son los que se oponen creo a la iniciativa privada, a la empresa privada que somos nosotros que con nuestro propio capital tenemos que hacer trámites. El Estado en eso es cero gestión y facilidades, pero es parte de lo que nosotros venimos haciendo hace mucho tiempo. Hacer música en el Perú es una tarea difícil como muchas profesiones que tienen propósitos de desarrollo de nuestra cultura”.

¿Qué esperas para el sector cultura de la gestión que hoy asume funciones?

Lo que todos los peruanos esperamos, que sea un Gobierno de cambios de políticas públicas. Creo que mientras mejoremos también el recurso humano en los ministerios de Cultura y mejoremos el porcentaje del PBI (Producto Bruto Interno) vamos a estar bien. Ojalá este Gobierno tenga el interés y la inteligencia de mover algunos vectores en el desarrollo de nuestra identidad cultural. Necesitamos siempre de un Estado que contribuya y lamentablemente durante décadas no hemos tenido a un Estado actualizado, no tenemos instituciones que alberguen profesionales con capacidades de gestión y desarrollo. No lo hay, así que la cosa es complicada.

¿Qué han alistado para el Festival VIVA PERÚ ?

Este concierto, por ejemplo, es una muestra de replantear los conciertos. Aún no ha terminado la pandemia y hay que enfatizar y ser cuidadosos. Entonces, en ese marco de controles de reincorporarnos a la vida normal, nosotros ofrecemos un concierto nuevo, innovador, vanguardista. Es un concierto que no tiene el bullicio acostumbrado que teníamos todos antes en un concierto. A todos los asistentes se les va a facilitar un audífono inalámbrico 8D que generará la sensación de un sonido real en un giro de 360 grados. Además, el público tendrá la sensación de estar en el mejor lugar y a distancia prudente del otro espectador.

¿Respecto al concierto en las líneas de Nazca es a corto, mediano o largo plazo?

A mediano plazo. Inclusive las conversaciones ya están y hay documentos que se están cursando en las instituciones. La sede del Ministerio de Cultura en Ica tiene que avalar y garantizar que todo se desarrolle. Nos piden más documentos de los que se debería presentar, pero es parte de. En el Perú es más fácil ser ilegal que legal.

El dato

Viva Perú. Del 28 al 31 de julio. 8 p.m. Entradas: S/ 180 y S/ 250 en Teleticket.com.pe.

