Ernesto Jiménez habla de su experiencia en Latina: “Me fui descontento, fue humillante”

¡Fuerte y claro! Ernesto Jiménez habló de su propia experiencia en Latina, luego de que se difundiera el fallo a favor que consiguió la casa televisora en su juicio contra Jazmín Pinedo.

El exconductor de televisión utilizó las redes sociales para dar detalles de su inesperada salida del canal y reveló cómo le comunicaron su despido.

“Fui a la preventa y me entero que ya no seguía en Latina el próximo año. Me entero en la fiesta de preventa, parado en el escenario feliz de la vida y frente a los auspiciadores, como si estuviera en un programa de televisión, siendo despedido en vivo”, expresó.

Del mismo modo indicó que se sintió humillado luego de dicho momento: “A pararme como un burro en el escenario viendo la publicidad de un programa donde ya no estaba. Me fui bastante descontento, me pareció bastante humillante. No me gustó cómo se dio eso. Nunca lo he dicho, pero veo que le pasa a muchas personas”.

Ernesto Jiménez también se refirió al caso de Jazmín Pinedo con Latina. El canal ganó en primera instancia el juicio que le interpuso a la modelo por incumplimiento de contrato luego de que aceptara la propuesta de conducir Esto es guerra.

Según comentó el fotógrafo, los directivos intentarían perjudicar profesionalmente a la ex chica reality como un acto de venganza.

“A mí me parece mal que Latina esté buscando perseguirla hasta el final. Me parece un golpe de piconería”, precisó en redes sociales.

