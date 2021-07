Eva Ayllón pide que Christian Yaipén sea entrenador en La voz: “Debería estar en una silla”

Desde que empezaron las batallas en La voz Perú, cada equipo tiene a un coentrenador que cumple con la función de apoyar a los couch del programa a la hora de guiar a los participantes y dar sus apreciaciones tras una presentación.

Así, Christian Yaipén se ha integrado al reality como parte del equipo de Eva Ayllón. Sus acertadas apreciaciones han sorprendido a más de uno desde que se dio inicio a esta etapa de la competencia, por lo que la cantante criolla no dudó en sugerir que, en una próxima temporada, el músico sea uno de los entrenadores oficiales.

Todo ocurrió luego de la batalla de Ciané Siverio y Thony Valencia, quienes interpretaron el tema “Lo mejor de mi vida” de Ricky Martin.

Al momento de los comentarios, Yaipén felicitó la presentación. “Definitivamente, mi respeto y admiración para ustedes dos. Uno de los dos va a perder una batalla, pero definitivamente el camino para ustedes es larguísimo. Ya quisiera yo tener esa voz que ustedes manejan”, expresó la figuras del Grupo 5.

Inmediatamente, Eva Ayllón agradeció su ayuda y mencionó que ‘debería tener una silla’ en el programa.

“Me ha ayudado mucho. No es por nada, a mí no me tienen por qué hacer caso, pero yo creo que, de tener la oportunidad de estar en La voz, este señor (Christian Yaipén) debería estar en una silla”, indicó.

