Janet Barboza tras ser eliminada de Reinas del show: América hoy me saló

El último sábado 17 de julio, Janet Barboza fue eliminada de Reinas del show tras enfrentarse a Jossmery Toledo y Paula Manzanal, quienes fueron las favoritas del jurado.

“ Me eliminaron. Tengo que ser justa y objetiva, me tenía que ir. Jossmery y Paula bailaron muchísimo mejor , tienen muchas más oportunidades de llegar a la final y, bueno, yo cumplí. Me voy feliz, no me imaginé volver a pisar esta pista después de tanto tiempo”, dijo la exanimadora de eventos tras quedar fuera de competencia.

Sin embargo, en la más reciente edición de América hoy, Janet Barboza culpó a sus compañeros de conducción Melissa Paredes, Edson Dávila y Christian Domínguez de haberla “salado” durante su participación en el programa de Gisela Valcárcel.

“Creo que acabo de encontrar el por qué fui injustamente eliminada. La buena compañera, el ángel de América hoy, ilusa decidí llevar a mis compañeritos pensando que me iban a salvar, estos compañeros que tengo me salaron . No debí ser eliminada”, señaló la presentadora de TV.

“Yo le pedí en carta notarial a GV que me regresen. Necesito decir que esto ha sido fraude en la pista”, añadió Janet Barboza.

Tras sus declaraciones, los conductores de América hoy salieron al frente a responderle y le señalaron que hicieron todo lo posible para apoyar en su continuación en Reinas del show.

“Ilusa yo que fui a ayudarte, ilusa yo que hice campaña”, dijo Melissa Paredes. “Ilusos nosotros que hicimos nuestros polos en Gamarra”, indicó Christian Domínguez.

