Fernanda Castillo habló sobre su experiencia en la lactancia: “Me daba más miedo que el parto”

La actriz reconocida por su papel en El señor de los cielos, Fernanda Castillo, usó sus redes sociales para contar a sus seguidores la experiencia difícil que vivió con la lactancia materna. Además, resaltó la ayuda de los expertos que lograron orientarla en ese proceso.

A través de su cuenta de Instagram, mencionó que su pequeño hijo acaba de cumplir siete meses de nacido. También, recordó que al presentar complicaciones en su post parto, la producción de leche casi desaparece.

“Hace siete meses nació Liam y comenzó uno de los procesos mas increíbles pero también más desafiantes: la lactancia materna. Yo solía ver mujeres amamantando a sus bebés y pensé que era muy fácil. Después me embaracé y al empezar a investigar y escuchar las diferentes experiencias, me aterré. Me daba más miedo la lactancia que el parto” , sostuvo al inicio de su reciente post.

Fernanda recordó las complicaciones que tuvo después de dar a luz, tanto así que fue hospitalizada de emergencia.

“Mi lactancia comenzó siendo ‘perfecta’ hasta que tuve una complicación médica por la que tuvieron que internarme varios días. Siempre comparto que en esos momentos difíciles, el deseo de alimentar a mi bebé y tenerlo cerca fue lo que me sacó adelante, pero el problema fue que al regresar a casa después del shock la producción de mi leche casi había desaparecido”, añadió.

Además, explicó que tras salir del hospital retomó con la lactancia, pero todo se complicó por diferentes sucesos que fueron surgiendo. “Ahí comenzó un proceso súper rudo del que solo salí adelante porque creo que soy muy terca: meses de relactar, obstrucciones en el pecho, problemas en la espalda, ansiedad por no saber si estaba alimentando bien a mi bebé, críticas, sentir que solo vivía para sacarme leche, un revoltijo de subes y bajas que hoy, siete meses después, he conquistado y agradezco porque por fin estoy disfrutando al máximo poder compartir y regalarle esto a Liam”.

Finalmente, agradeció a las personas que la ayudaron en ese difícil proceso, como los médicos que lograron orientarla para dar de lactar exitosamente.

“Comparto esto porque me hace sentir orgullosa, pero también porque sé que hay un montón de mujeres leyendo que están pasando por esta etapa donde a veces no ves la luz, tienes dolor físico, miedo, lloras, te juzgas, tienes dudas y no sabes qué es lo mejor. Cada mamá sabe lo que es mejor para su bebé y para ella, escúchate y si te sirve de algo escucharlo: todo pasa y todo se arregla”, concluyó.

