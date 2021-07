Daniela Camaiora sobre convertirse en madre: “Soy inmensamente feliz”

Daniela Camaiora se convirtió en madre por primera vez. La actriz, conocida por su papel en Al fondo hay sitio, anunció el nacimiento de su hija a través de las redes sociales.

Con un tierno mensaje, le dio la bienvenida a su bebé en su cuenta oficial de Instagram. Contó cómo fue su primera impresión al ver a su pequeña Ania junto a su esposo Ricardo.

“¡Nació Ania! Ayer, 18 de julio a las 3.15 p. m., por parto natural nació mi hijita. Con 3.740 kg y 40 semanas de embarazo. Durante la semana les iré contando por historias, pero en resumen, el parto no fue fácil, fue literalmente todo un parto... Y como el primer día los bebitos nacen hinchaditos y chinitos, Ricardo me dijo que cómo no le había confesado sobre mi amante chino. Yo le dije que fue muy rápido, nos conocimos en un chifa y bueno, fue gracioso”, escribió la artista peruana.

“Esto está siendo mágico, hasta ahora no entiendo cómo he tenido a toda esta criatura dentro de mi cuerpo y cómo ha podido salir por ahí“, pero lo hice, traje vida al mundo y soy inmensamente feliz”, agregó.

Daniela Camaiora instagram

En la publicación, algunos de sus excompañeros del elenco de Al fondo hay sitio, como Junior Silva y Andrés Wiese, le enviaron sus saludos.

“Que todo sea felicidad para ti y para la familia que se forma. Siempre te voy a desear lo mejor en esta nueva etapa y sé que lo vas a hacer de la mejor manera. Besote grandote flacucha (así seas madre igual lo vas a seguir siendo para mí)”, escribió el actor Junior Silva, quien fue pareja de Daniela Camaiora en la ficción.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.