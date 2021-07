Dalia Durán sobre John Kelvin: “Lo único que hice fue defenderme y la justicia se encargó”

Dalia Durán quiere empezar un nuevo capítulo en su vida tras haber sido una sobreviviente de la violencia de género ejercida por su expareja John Kelvin.

La cubana señaló que ella solo actuó en defensa cuando denunció al cantante de cumbia y que la justicia se encargó de lo demás. Asimismo, lamentó que el papá de sus hijos esté pasando complicaciones en el penal de Lurigancho, pero tiene que cumplir con su condena por haberla agredido.

“Algunas fuentes aseguran que se encuentra deprimido y se niega a comer. El penal de Lurigancho es uno de lo más sobrepoblados que tenemos en Perú”, comentó Magaly Medina en su programa.

“Yo me imagino que una situación en la que está él no es nada bonito. Me imagino que es la primera vez que pasa por esto. Como dije, yo no soy la culpable de que él esté en esa situación, lo único que hice fue alzar mi voz, defenderme, decir mi verdad, y la justicia se encargó ”, respondió Dalia Durán.

A pesar de los duros momentos que vivió al lado del cantante de cumbia, quien cumple una condena de 7 meses misión preventiva, la conductora aseguró que no existe ningún tipo de sentimiento negativo hacia John Kelvin.

“ En mi corazón no existe odio ni rencor, porque esas cosas no te dejan avanzar en la vida ”, comentó.

“Todo sucede por algo, Dios sabe por qué suceden las cosas. En este lapso he conocido a personas maravillosas. Yo soy una mujer que puede mucho, sé que me voy a levantar y ahora con mayor razón, que se me están abriendo las puertas y eso es de alguien bendecido. Yo me siento una mujer bendecida”, añadió.

Canales de ayuda

Si ha sido o conoce a alguien que ha sido afectada o involucrada en hechos de violencia familiar o sexual, puede comunicarse de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en “brindar información, orientación y soporte emocional”.

Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia familiar o sexual más graves a los Centros de Emergencia Mujer o al Servicio de Atención Urgente. Este servicio atiende las 24 horas, todos los días del año (incluye feriados).

