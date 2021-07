Yahaira Plasencia revela que desea hacer una colaboración con Marc Anthony

Yahaira Plasencia se presentó este lunes 19 de julio en el set de Mujeres al mando para hablar de su último tema titulado “Dime”. Durante su visita, la cantante de salsa también respondió algunas consultas de las conductoras.

Luego de una trivia donde le dieron opciones para elegir con qué artista haría la colaboración, la intérprete de “Cobarde” recordó su encuentro con Marc Anthony en los estudios de Sergio George.

“Vale la pena soñar”, dijo la salsera mostrándose esperanzada en cantar junto al artista internacional.

“ Es buena persona, gracioso e inteligente . Admiro un montón lo que hace”, agregó la cantante llenando de elogios a su colega.

Yahaira Plasencia emocionada por encuentro con Marc Anthony

Días atrás, Plasencia visitó el set de Amor y fuego para contar detalles de su encuentro con el salsero Marc Anthony.

“Lo peor es que ese día Sergio me había puesto una agenda full, tenía que ir al vestuario, a la chica del maquillaje, del peinado, los bailarines, la coreografía y tenía todo el día full. Terminé como a las 8.00 p. m.. Me fui a ver al estudio a Marc. Sergio me lo presentó. Estaban grabando con un grupo de compositores, músicos, productores, de todo”, contó Yahaira.

“Me dijo que sabía de mí, de algunas canciones, que trabajaba con Sergio, que qué bueno que una chica joven haya apostado por la salsa y no por el urbano”, agregó.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.