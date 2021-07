Juliana Oxenford respondió a críticas de Beto Ortiz y Phillip Butters

Juliana Oxenford ha sido blanco de diversas acusaciones por parte de los presentadores Beto Ortiz y Phillip Butters. Ambos periodistas de Willax Televisión acusaron a la mujer de prensa de estar del lado del candidato Pedro Castillo y hasta incluso la llamaron “roja” en más de una oportunidad.

Esto fue respondido firmemente por la conductora de ATV durante la última edición de su programa de este lunes, mientras aguardaba por la ceremonia de proclamación de Pedro Castillo por parte del Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Primero, Juliana se refirió a la investigación que se les abrió a ambos personajes por parte la Fiscalía de la Nación debido a las acusaciones de fraude durante la segunda vuelta.

La periodista se mostró en contra de ello, ya que según ella la libertad de expresión no debe ser mermada en el país. Sin embargo, la conductora también reconoció que el canal donde Beto Ortiz y Phillip Butters laboran se convirtió en una “fábrica de falacias” .

“El estado no se tiene que meter o que el Ministerio Público investigue a Phillip Butters, Beto Ortiz, con quien no coincido en nada, en absolutamente nada, que además se han encargado de echarme basura y tierra durante muchos días y lo entiendo porque estoy en señal abierta, porque este es un programa medianamente exitoso, porque soy mujer y ahí hay una cuota, sobre todo del señor Butters, muy misógina”, expresó.

Luego, Juliana Oxenford se refirió a Beto Ortiz y señaló que en el pasado tuvieron una relación cercana, aunque no amical. Además, dijo que todo lo hecho por el periodista le es suficiente como para iniciar un proceso judicial en su contra, pero que no perderá su tiempo.

“Con el señor Beto Ortiz hemos tenido una buena relación, no éramos amigos, nunca lo hemos sido, pero hemos coincidido en algunos puntos. Siempre defendí todas las voces de los periodistas, por más de que algunas no me gusten y la de Beto Ortiz me gusta menos que antes, de hecho, todo este tiempo me quedé callada”, sentenció.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.