Vasco Madueño tras ser llamado ‘hijo no reconocido’: “No me afecta”

Vasco Madueño se encuentra en plena promoción de su primer concierto virtual por Fiestas Patrias. En ese sentido, el joven fue invitado por el programa Amor y fuego, donde lo anunciaron como el “hijo no reconocido de Guillermo Dávila”, título que enfureció a sus seguidores en redes sociales.

Tras esto, el joven de 19 años se pronunció y aseguró que no le afecta que lo conozcan de esa manera, pero espera que muy pronto lo llamen por su nombre, ya que está trabajando muy duro para ser reconocido en el mundo artístico.

“ Ya me estoy haciendo un nombre, el respeto no viene de la nada, así que los medios de comunicación solitos van a dejar ese estigma . Eso es algo que lo tengo recontra claro, por eso es algo que a mí no me afecta, ya que me estoy haciendo mi nombre y eso me causa orgullo”, dijo Vasco Madueño a El Popular.

“Ya algunos medios me reconocen como ‘Vasco, el cantante’, no como ‘el hijo de’. Así que poco a poco, eso se va a ganar y eso es algo por lo que estoy muy feliz y orgulloso, por eso para adelante”, agregó Vasco Madueño.

Asimismo, el hijo de Guillermo Dávila agradeció el apoyo que le brindan sus seguidores: “Gracias por el apoyo, gracias por la motivación y por seguirme alentando”, finalizó.

Vasco Madueño anunció que formaría parte del concierto homenaje al bicentenario del Perú, el cual se llevará a cabo el próximo 29 de julio. El cantante de 19 años se mostró feliz por esta oportunidad, ya que también contará con el apoyo de Alfredo Zambrano, esposo de Magaly Medina.

