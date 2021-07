Daniela Darcourt lanza su propia línea de ropa: “Es una nueva aventura para mí”

Daniela Darcourt retornó con fuerza a la escena musical, ya que en mayo estrenó su más reciente tema “Te equivocaste conmigo” y se convirtió en una de las entrenadoras del programa de talentos La voz Perú. En paralelo, la joven artista estuvo trabajando en su propia línea de ropa y acaba de anunciar el lanzamiento de su marca Over The Moon.

Por medio de sus redes sociales, la intérprete de “Señor mentira” expresó su alegría por el reciente emprendimiento y hasta lució algunas de las prendas que tiene disponible en su tienda virtual.

“Hace unos días yo les pedí que siguieran una página que iba a ser a partir de ahora muy especial para mí (Over the moon). Esa página lleva unos conjuntos hermosos y maravillosos, que me he atrevido a ponerlos para que ustedes los tengan”, comentó la salsera en Instagram.

“Es la primera vez que hago esto y estoy muy feliz, es una nueva aventura para mí y desde ya, les doy las gracias por su apoyo... Gracias por darle tanto amor a este proyecto. Adquieran los suyos y etiquétenme para ver si les gustó”, añadió.

Daniela Darcourt anuncia gira en Estados Unidos

Daniela Darcourt retorna con fuerza a los escenarios y ya tiene programada una gira en Estados Unidos a partir del miércoles 28 de julio.

Daniela Darcourt anuncia conciertos presenciales en Estados Unidos: “Llegó el momento”

“Mi gente, llegó el momento de volvernos a ver. Han sido muchísimos meses fuera de los escenarios y no puedo creer que pronto cantaremos juntos de nuevo. Estoy feliz porque con la bendición de Dios y de mis santos estaré en los Estados Unidos disfrutando de mi gente, de mis músicos, de mis amigos con la gira Esa soy yo. ¡Quiero y muero de ganas de verlos a todos!”, escribió en sus redes sociales.

