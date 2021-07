Drake Bell recibe dos años de libertad condicional por delito contra menor de edad

El actor estadounidense Drake Bell causó revuelo en las portadas nacionales e internacionales, tras recibir una sentencia de dos años de libertad condicional y 200 horas de servicio comunitarios en la corte de Cleveland por cometer delitos contra una menor de edad.

Según reportó WYKC, la víctima de 19 años, a quien se le conoce como SG pidió al juez y a la corte a cargo que Drake reciba la sentencia máxima, ya que ella sufrió acoso desde que tenía 12 años. La denunciante dijo que a los 15 años asistió a uno de sus conciertos en Cleveland, donde la exfigura de Nickelodeon abusó de ella.

Antes de la sentencia, según dijo NBC News, el conocido actor expresó: “Hoy acepto este cargo porque mi conducta fue incorrecta”. Se responsabilizó de lo sucedido y pidió disculpa a su víctima. También se declaró culpable de difundir material dañino para menores.

“Lamento que la víctima haya sido lastimada de alguna manera, obviamente esa no era mi intención. Me he tomado este asunto muy, muy en serio, y nuevamente solo quiero disculparme con ella y con cualquier otra persona que pueda haber sido afectada por mis acciones”, sentenció.

Tras la sentencia, la joven expresó su opinión al respecto: “Es malvado, Jared Drake Bell es un pedófilo y ese es su legado”, dijo según la prensa del condado.

