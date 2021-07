Reinas del show: Jossmery Toledo derrota a Paula Manzanal en versus de baile

Un impresionante versus de baile se produjo en la tercera gala de Reinas del show, donde la exsuboficial Jossmery Toledo sorprendió a sus compañeras de reality al vencer a su retadora Paula Manzanal. Ambas bailaron al ritmo del tema “Beautiful Liar”.

Antes de realizar sus presentaciones, Korina Rivadeneira, Leslie Moscoso, Milena Zárate, Carla Rueda, Alisson Pastor, Janet Barboza, ‘La Pánfila’ y Jazmín Pinedo eligieron a quién darle su voto de confianza. Todas respaldaron a la pareja de Fabio Agostini.

Pese a la confianza que todo el set tenía en el triunfo inminente de Paula Manzanal, los jurados sorprendieron con un empate, por lo que Franco Benza, director de la academia de baile, y el productor del espacio de América TV definieron que Jossmery Toledo sea la ganadora.

“Muy difícil, he podido estar en los ensayos y como director de la academia puedo evaluar el día de hoy, no solamente lo que he visto aquí, sino también el proceso, que ha sido muy interesante en ambas”, comentó Benza antes de emitir su voto.

Por su parte, Paula Manzanal no aceptó la derrota y acusó a Jossmery Toledo por supuestamente hacer trampa. “Tenía a su coreógrafo al frente, marcándole todos los pasos, y eso no es justo, yo me tengo que memorizar todo. Eso fue trampa y exijo un nuevo versus”, exclamó.

