Eva Ayllón arrepentida de no elegir a su discípulo en La voz Perú 2014: “No sé qué me pasó”

El sábado 10 de julio, La voz Perú presentó entre sus primeros concursantes a Luis Román, cantante que participó en la segunda temporada del programa, en 2014, como parte del equipo de la cantante criolla Eva Ayllón.

Buscando una segunda oportunidad, el joven participante subió al escenario para interpretar el tema “Mi soledad y yo”, perteneciente al álbum tres de Alejandro Sanz, lanzado en 1995.

La primera y única en apostar por la voz de Luis Román fue la salsera Daniela Darcourt.

No obstante, cuando el joven tomó la palabra para saludar a la maestra Eva Ayllón, esta expresó su pena por no haberlo elegido.

“Estoy arrepentida de no haber volteado, te lo digo con todo mi corazón”, manifestó.

“Papito lindo, has progresado mucho, pero no sé qué me pasó. Te soy sincera. Lo lamento mucho, en verdad”, expresó la ganadora del Latin Grammy a Excelencia Musical.

“Me quedé disfrutando de la letra, con tantas cosas en mi mente. Se pasó”, agregó.

Por su parte, Luis Román agradeció por tener la oportunidad de volver a participar de La voz Perú.

Finalmente, fue Daniela Darcourt quien cerró el momento al decirle a su nuevo discípulo: “Tienes una voz muy bonita que toca hondo. Tienes mucha magia”.

