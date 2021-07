La noche del domingo 11 de julio, Dalia Durán realizó una nueva actualización en su perfil de Instagram, un día después de que su expareja y padre de sus hijos, el cantante de cumbia Jonathan Sarmiento Llanto ‘John Kelvin’, fuera trasladado al penal de Ancón II para cumplir prisión preventiva mientras se realiza el proceso legal por los delitos de violación sexual, física y psicológica en agravio de su esposa.

La publicación de la cubana inicia con el agradecimiento por los mensajes de apoyo recibidos. Luego explica los siguientes pasos que adoptará.

“Me alegra leerlos y saber que están solidarizándose conmigo, es un nuevo día, un nuevo comienzo, gracias a todos por su apoyo y etiquetas en redes”, expresó.

“Ahora es momento de avanzar pese a tener el corazón destrozado y no recordar para sanar, me concentro en el vivir para brindar estabilidad emocional a mi hogar (mis hijos) para que todo este proceso duela menos”, enfatizó.

Dalia Durán también agradeció la orientación que recibió de su psicóloga Juliana Sequera.

“Le agradezco con todo mi corazón, por ser más que una terapeuta y estar ahí cuando desvanezco, gracias por siempre tener las palabras precisas para guiarme y ahora con mis hijos”, manifestó.

En otra publicación, realizada el día anterior, Dalia Durán expresó su indignación por aquellos que la criticaron.

“No soy una mala mujer, mucho menos mala madre, solo me cegué por amor muchos años de mi vida hasta el punto de poder quedar muerta por quien debió cuidarme, por quien se supone era mi mejor amigo, esposo, tengo el corazón partido al igual que todos en casa, pero no dudaré ni por un segundo por más dolor que esto me cause, porque nadie pensó jamás en mí, ni en mis hijos”, expresó.

Canales de ayuda

Si eres o conoces a alguien que ha sido afectada o involucrada en hechos de violencia familiar o sexual, comunícate de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en “brindar información, orientación y soporte emocional”.

Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia familiar o sexual más graves a los Centros de Emergencia Mujer o al Servicio de Atención Urgente. Este servicio atiende las 24 horas, todos los días del año (incluye feriados).

