Dalia Durán sobre el apoyo de Andrés Hurtado y sus hijas: Estaré agradecida toda mi vida

Dalia Durán se mostró conmovida y sorprendida en el programa Magaly TV, la firme por el apoyo que le ofrecieron Andrés Hurtado y sus hijas Josetty y Génesis, quienes quisieron extenderle una mano tras conocer que fue agredida por su esposo, el cantante de cumbia John Kelvin.

“ De verdad que no me lo esperaba. Muchas gracias, Andrés ”, fueron las primeras palabras de la madre de familia, quien también aprovechó para manifestar su agradecimiento a Magaly Medina: “A ti te podrán culpar de muchas cosas, pero yo sé que no es así, yo sé que, simplemente como mujer, tomarías mi caso o de cualquier otra persona”.

Como se sabe, Josetty Hurtado y su hermana Génesis se comprometieron a pagar la deuda de la casa de Dalia, mientras que Andrés Hurtado señaló que le dará vivienda por medio año.

“La verdad es que no tengo palabras para agradecerles chicas (Génesis y Josetty Hurtado). Estaré inmensamente agradecida toda mi vida por esto, es un gran alivio, un peso que me quito de encima de todo este tormento que estoy viviendo ”, dijo Dalia Durán.

Asimismo, la pareja de John Kelvin, a quien acusó por presunto delito de violación, agresión física y verbal, se dirigió a todas las personas que le manifestaron su apoyo y enviaron palabras de aliento a través de las redes sociales.

“Yo quiero agradecer muchísimo a todas las personas que me han escrito, tengo demasiados mensajes en mis redes sociales. Si no les he contestado es porque no he agarrado el teléfono en estos días, pero quiero que sepan que estoy pendiente de cada mensaje de ustedes. Ahora me doy cuenta que no soy la única, hay un montón de mujeres que están pasando situaciones peores, incluso que la mía. Gracias de todo corazón por tanto apoyo. En estos momentos, no me encuentro bien, pero cada uno de sus mensajes me llena el alma”, señaló.

Canales de ayuda

Si eres o conoces a alguien que ha sido afectada o involucrada en hechos de violencia familiar o sexual, comunícate de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en “brindar información, orientación y soporte emocional”. Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia familiar o sexual más graves a los Centros de Emergencia Mujer o al Servicio de Atención Urgente. Este servicio atiende las 24 horas, todos los días del año (incluye feriados).

