Nicola Porcella regresó por todo lo alto a Guerrero 2021 tras superar la COVID-19, enfermedad que lo alejó por varias semanas del reality de competencia. El chico reality hizo una inesperada petición a Televisa que involucraba a nada menos que a su amigo Hugo García.

El modelo, valiéndose de su fama creciente en México, sugirió a la productora del programa Rosa María Noguerón que contrate al integrante de Esto es guerra para que forme parte de los ‘Leones’, ya que su compañero Asaf Torres, a quien él también pidió, fue enviado a las ‘Cobras’.

“Pedí a Asaf Torres y se lo llevaron a las ‘Cobras’, ahora quería ver si pueden ver la posibilidad de traer al mejor de Perú, Hugo García. Rosa Maria Nogueron, el fandom de ‘Leones’ lo va a gradecer ”, escribió Nicola Porcella en sus historias de Instagram.

Nicola Porcella pide a Televisa que contraten a Hugo García para Guerreros 2021. Foto: captura Instagram

Por su lado, Hugo García no ha respondido para saber su opinión sobre el pedido de su amigo. Como se sabe, el joven se encuentra fuera de Esto es guerra tras sufrir un aparatoso accidente que le dejó con 25 puntos en la pierna.

“Tuve esta caída en bici. Le di con mi canilla de lleno a una piedra que sobresalía del cerro. Al comienzo no lo sentí por toda la adrenalina del momento. Me paré al toque y seguí bajando como si nada, ya llegando abajo me comenzó a doler la canilla fuerte y me di cuenta de que tenía el pantalón lleno de sangre”, comentó el chico reality desde su cuenta de Instagram a mediados de junio.

