Yiddá Eslava resaltó la importancia de la terapia psicológica al contar a sus seguidores su experiencia personal. La actriz de Sí, mi amor reveló en redes sociales que, desde hace varios meses, lleva consultas con una profesional a través de plataformas virtuales.

La artista quiso derribar algunos estigmas y prejuicios que giran en torno a las personas que se tratan de esta manera.

“Cumplo seis meses de una de las relaciones más bonitas que he tenido en mi vida. Una de las decisiones más sabias y maduras, un paso difícil para muchos. (...) Yo hago terapia psicológica. No solo los que están deprimidos o con comportamiento suicida tiene que hacer terapia ”, precisó.

También contó que la actual crisis sanitaria generada por el coronavirus la motivó a considerar esta acción.

“Lo que me llevó a decidir buscar ayuda fue que desde que empezó la pandemia me sentí ansiosa, con estrés y estancada. Comprendí que el encierro agudizó y evidenció temas que obviamente venía arrastrando desde hace años, pero no sabía cómo manejarlos”, escribió Yiddá Eslava en Instagram.

Finalmente, indicó que su decisión le ha permitido mejorar para bienestar de sus primogénitos y su hogar, por lo que recomendó a sus seguidores buscar ayuda en caso lo consideren necesario.

“No solo hago terapia por mí, sino por mi familia. Si no estás bien, no puedes pretender cuidar de alguien. Por eso cuido mi salud mental, para estar lo mejor posible, para guiar junto a mi esposo (que también hace terapia) a nuestros hijos”, concluyó.

Yiddá Eslava cuenta que lleva terapia psicológica: “Cuido mi salud mental”

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.