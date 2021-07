Victoria Salcedo, la miss que descubrió su fortaleza cuando era una niña

La palabra Victoria está impregnada en su mente desde que dio sus primeros pasos dentro de la casa de sus padres. Una concursante del Miss Ecuador 2021 se ha ganado el respeto y el cariño de personas de diversas latitudes luego de revelarse su historia de superación difundida en varios medios internacionales.

Cadenas de televisión como Telemundo han dado cuenta de los consejos y la concepción de la vida de Victoria Salcedo, una joven que perdió sus extremidades cuando tan solo tenía 5 años.

Una descarga eléctrica opacó, en un primer momento, sus ganas de jugar con niñas y niños de su edad. Sin embargo, con el trascurrir de los días, meses y años, personas de buen corazón encendieron la chispa en el alma de la mujer que no se detuvo ni un instante en su camino de sus anhelos.

Uno de ellos es convertirse en la representante de su país en el certamen Miss Universo, y para lograrlo deberá competir con 19 candidatas con la consigna de obtener la tan preciada corona.

Con tan solo 25 años, ostenta objetivos bien definidos. Lejos de las pasarelas, la guayaquileña estudia Comunicación Social y en sus tiempos libres practica natación. Pese a su agenda ajustada, la joven concedió una entrevista a Ecuavisa en donde contó lo que sucedió en una lejana tarde cuando jugaba con sus patines.

“Tomé una vara de metal para sostenerme y no caer al piso, pero no me di cuenta que era un cable de alta tensión. En el balcón de mi casa sufrí una descarga eléctrica. Debido a que me dio cangrena, tuvieron que amputarme las extremidades”, reveló al medio internacional.

Pese a este hecho, Victoria recuerda su infancia con una sonrisa dibujada en el rostro. Ella evoca con emoción aquellos momentos que compartía con sus amigas. “Siempre quería participar en los shows de mi colegio y de mi escuela”, cuenta emocionada.

El próximo 11 de setiembre es una fecha clave para las 20 mujeres ecuatorianas, dado que en este día se sabrá el nombre de la ganadora que recibirá la corona de la actual Miss Ecuador, Leyla Espinoza, quien nació en Quevedo. La final se realizará en el malecón de esta localidad. Frente a ello, la también psicóloga afirmó que ya es “una triunfadora”.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes de la farándula nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.