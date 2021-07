Jennifer Lopez: “Estoy en el mejor momento de mi vida”

Jennifer Lopez y Ben Affleck se han convertido en la pareja del momento. Desde que retomaron su romance, luego de 17 años separados, no han dejado de gritar su amor a los cuatro vientos.

De ese modo, la afamada JLo aseguró estar atravesando por uno de los mejores momentos de su vida tanto en el plano sentimental, como también profesional, pues recientemente lanzó una colaboración junto a Rauw Alejandro.

En una entrevista con Apple Music, a propósito de este estreno “Cambia el paso”, la cantante contó cómo se encuentra emocionalmente en la actualidad.

“Estoy súper feliz. Sé que la gente siempre me pregunta ‘¿cómo estás? ¿qué está pasando? ¿estás bien?’ Nunca he estado mejor (...) Quiero que la gente que se preocupa por mí, porque yo me preocupo mucho por ellos, sepa que realmente he llegado a un lugar en mi vida donde estoy genial por mi cuenta”, mencionó la estrella.

Asimismo, Jennifer Lopez mencionó sobre algunos hechos que le han ocurrido que no pensó que le volverían a pasar, dejando entrever que sería en referencia a su romance con Ben Affleck, con quien volvió luego de muchos años.

“Y creo que, una vez que llegas a ese lugar, te suceden cosas asombrosas que nunca imaginas que vuelvan a ocurrir en tu vida. Y ahí es donde estoy (...) Quiero que todos sepan que estoy en el mejor momento de mi vida”, sostuvo.

Además, también explicó que su estado sentimental influye mucho al momento de escribir sus canciones.

“Creo que algunas personas realmente se inspiran a la hora de escribir canciones cuando tienen el corazón roto, cuando sienten dolor. Para mí, es lo contrario, cuando me siento realmente bien es cuando siento que hago mi mejor música”, expresó.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.