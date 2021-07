YosStop seguirá en prisión por difundir material de explotación sexual infantil

La youtuber mexicana Yoseline Hoffman, conocida como YosStop, fue detenida hace unos días por posesión y difusión de material de explotación sexual infantil. Tras ello, la influencer permanecerá en prisión por el presunto delito de “pornografía” infantil, de acuerdo a como lo ha tipificado la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

Esta medida se ordenó en la audiencia de este lunes, donde se fijó un plazo de dos meses para la investigación complementaria, periodo en el que tanto su defensa como la fiscalía aportarán sus respectivos datos de prueba.

En la denuncia realizada en marzo del 2021, la famosa youtuber es acusada de exponer, en sus redes sociales, a una menor de 16 años que fue abusada sexualmente por cuatro jóvenes en una fiesta.

La popular youtuber reconoció, a través de su canal de YouTube, haber recibido, reproducido y almacenado en su teléfono la grabación del abuso sexual grupal contra la adolescente.

Después de un tiempo, Ainara, la sobreviviente, la denunció a ella y a los cinco agresores, quienes hasta el momento no han sido detenidos.

Según contó la joven, intentó acercarse a YosStop, pero esta jamás le hizo caso para aclarar la situación. Es más, la atacó con expresiones misóginas y machistas en su canal de YouTube.

“El día que salió el video en YouTube fue cuando empezó a lloverme el hate y todas las personas se dieron cuenta de que era yo y que no solo fue la pelea, sino el video de la violación. Fue cuando todo comenzó a hacerse muy grande, me sentí súper mal, me sentía extremadamente expuesta y no estaba lista para toda esa atención”, aseguró la sobreviviente.

