Reinas del show: Jossmery Toledo e Ítalo Valcárcel sufren fuerte caída en el escenario

Jossmery Toledo e Ítalo Valcárcel tuvieron un fuerte incidente durante su presentación en Reinas del show al bailar una canción de Beyoncé.

La pareja, en medio de su performance, perdió el equilibrio y cayó en el escenario, sin embargo, pudieron sobreponerse y continuar con la coreografía.

Este traspié no fue pasado por alto por el jurado del programa quienes no se mostraron conformes con lo que la expolicía y su bailarín ofrecieron esta noche.

“Jossmery empezaste muy bien (...) lo tenías todo, pero pasó la caída y una caída, en una competencia, no se puede perdonar . Vienen más galas y estoy segura que después de esta caída saldrás adelante”, expresó Morella Petrozzi.

Por su lado, Belén Esteves criticó duramente la presentación de la popular ‘Chica Tiktok’ y resaltó que no ha notado una mejora en la competencia.

“La coreografía muy básica. Chicos, parecía un desfile de modas... Esto es un escenario de baile. Sensualidad, perfecto, estuvo divino, pero de la gala pasada a esta yo siento que han involucionado. Parecía un ensayo general, chicos, no bailó. Caminaste, Jossmery (...) Cuando veas el video te vas a dar cuenta de que no estas creciendo y no estás mejorando en la competencia ”, mencionó la argentina.

