Manolo del Castillo, conductor de Reportaje al Perú, recibe vacuna contra el coronavirus

Manolo del Castillo, conductor del programa Reportaje al Perú, asistió a recibir su primera dosis de la vacuna contra el coronavirus en el Estadio Manuel Bonilla de Miraflores este domingo 4 de julio por la mañana. Así lo informó a través de una transmisión en vivo por su cuenta oficial de Facebook.

Alrededor de las 11.00 a. m., la figura de TV Perú llegó en auto al recinto y espero durante unos minutos para luego ser atendido por el personal de salud.

Luego de recibir su vacuna contra la COVID-19, Manolo del Castillo se mostró muy contento y cumplió con los 15 minutos de espera por si presentaba alguna complicación. “No duele nadita, más duele la espera... Bonita experiencia. De hecho que hace que uno se sienta mejor de ese momento en adelante, ya más seguro de todo lo que pasa en el día a día, más preparado, cuidado, protegido”, expresó.

Poco antes de finalizar su transmisión, el presentador de Reportaje al Perú agradeció a todas las personas que han hecho posible la adquisición y aplicación de la vacuna en la población peruana.

Manolo del Castillo se prepara para participar en Expedición Huascarán 2021

En una reciente entrevista para La República, el conductor de televisión Manolo del Castillo anunció que estará en la Expedición Huascarán 2021 que se realizará por el Bicentenario del 19 al 24 de julio.

“Una vez dije que a mí me bautizaron, pero que no voy a misa, ni a las iglesias. Yo me encuentro con Dios o con algo parecido cuando estoy en la montaña, ese es mi templo, por eso me emocioné cuando estuve en la cumbre”.

Manolo del Castillo vuelve con Reportaje al Perú

