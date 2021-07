Monique Pardo amenaza con demandar a Gisela por accidente que sufrió: “No me abandones”

La artista Monique Pardo se encuentra delicada de salud luego de la fuerte caída que sufrió durante su participación en El artista del año mientras actuaba como refuerzo del participante Diego Val. Ahora, la veterana artista pide a la conductora del reality, Gisela Valcárcel, que no la abandone en los difíciles momentos que atraviesa.

En conversaciones con el programa Amor y fuego, la intérprete de “Caramelo” aseguró que hasta el momento ninguna persona de la producción del programa de América TV se ha comunicado con ella, y amenazó con demandar a la rubia presentadora por un millón de dólares.

“No me abandones, me siento muy triste. Por favor, búscame, comunícate conmigo”, pidió Monique Pardo a la ‘Reina de la Televisión’.

“Yo la quería a Gisela, no sé si la quiero ahora porque me ha humillado, me ha pisoteado, me ha dejado sufriendo... Les pido que no me dejen morir, me estoy muriendo día a día, tengo dolores insufribles. Las secuelas van a ser tres meses y tienen que ver por mi alimentación por el tiempo en el que yo no pueda moverme, trabajar”, añadió.

De acuerdo con la famosa de 64 años, sus caderas, piernas y corazón se han visto comprometidos por la caída. Por otro lado, según indica ella, el accidente en plena transmisión en vivo se pudo evitar.

