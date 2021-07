Yola Polastry tras salir de UCI por problemas cardíacos: “Sentí que me asfixiaba”

El miércoles 30 de junio, la exanimadora infantil Yola Polastry actualizó su cuenta de Twitter con la noticia de que había estado internada en UCI y recién había sido dada de alta.

“Acabo de salir de UCI, llegué la noche del sábado”, indicó, y luego relató los síntomas que experimentó: “No podía respirar, no respiraba ni inhalaba aire. Pensé, vi cosas. Decía, aún tengo tareas”.

Tras recibir atención médica, señaló que se le había programado un nuevo tratamiento. “Tengo nuevo tratamiento y tengo un corazón muy grande, dice el doctor. Dios está siempre conmigo”, afirmó.

30.6.2021 | Tweet de Yola Polastry avisando de su alta médica. Foto: Yola Polastry / Twitter

En conversación con La República, la recordada ‘Chica de la tele’ brindó más detalles de lo ocurrido.

“He tenido una retención de líquido imposible de eliminar y eso ha hecho que yo no pueda respirar. Sentí que me asfixiaba”, sostuvo.

De igual forma, señaló que no le resultó sencillo pedir ayuda y que fue auxiliada por el serenazgo de La Molina, y que ni los bomberos ni la ambulancia lograron llegar a tiempo.

Tras ser ingresada a la Clínica Montefiori, los especialistas le indicaron que tenía fibrilación auricular, arritmia e hipertensión. “Me han cambiado todo el tratamiento que tenía anteriormente de la hipertensión”, agregó.

También recordó lo ocurrido dos años atrás. “Yo iba a salir de la primera operación, pero me tuve que quedar porque tenía unos latidos que parecía que el corazón se me iba a salir por la boca. Me dijeron que eso era fibrilación auricular, pero no me dijeron que necesitaba un tratamiento”, aseveró.

“Pero hoy por hoy, sí necesito un tratamiento y sí hay un doctor para eso”, expresó. Detalló, además, que también se le modificó su dieta.

Por otro lado, según mencionó, el médico le aseguró que por el momento no requería un trasplante de corazón. “No es necesario ahora, me dijo”, contó.

“Me han puesto sondas por todos lados, en los dos brazos. He estado monitoreada, pero acá estoy, claro con un poco de lucha, pero mañana voy a estar bien”, finalizó.

