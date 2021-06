Melissa Peschiera sobre Mávila Huertas: “Estaría de regreso el domingo a Cuarto Poder”

Melissa Peschiera se convirtió en la conductora provisional de Cuarto Poder el último domingo debido a que Mávila Huertas se ausentó del espacio por un problema de salud.

El hecho generó sospechas de una posible renuncia de la periodista, sin embargo, su compañera desmintió estos comentarios en los primeros minutos del programa.

“Yo les voy acompañar en la edición de hoy de Cuarto Poder, porque mi compañera Mávila Huertas se encuentra delicada de salud, está en medio de un descanso médico. Ella no ha renunciado, ella va a volver”, dijo durante la emisión del 27 de junio.

Días después, la también figura de Canal N reafirmó, durante una conversación con Trome, que su participación en el espacio periodístico es temporal.

Al ser cuestionada sobre el regreso de su colega, Melissa Peschiera afirmó que lo más probable es que vuelva para la próxima transmisión. “Hasta donde tengo entendido Mávila estaría ya de regreso este domingo” , dijo al medio.

Tras alejarse de la conducción de Cuarto Poder, Mávila Huertas dejó un mensaje en redes sociales, en el que sugirió que estaría pasando por un momento complicado.

“Aquí ya nos vamos a dormir, deseando que mañana inicie una buena semana. No han sido tiempos fáciles, pero deseo que no les falte salud ni el amor de su familia y amigos. A veces de las situaciones más difíciles surgen grandes oportunidades. Gracias en especial a ustedes, a los que no voy a mencionar, pero saben perfectamente quiénes son”, se lee en la publicación de Instagram.

