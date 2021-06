Susy Díaz feliz al recibir primera dosis de la vacuna contra la COVID-19

Susy Díaz se mostró feliz al recibir la primera dosis de la vacuna contra la COVID-19. La excongresista hizo una transmisión en vivo para el programa Mujeres al mando, donde se vio el preciso momento en que fue inoculada.

“Nos encontramos desde el Monumental porque el día de hoy empieza la vacunación a personas de 56 y 57 años”, expresó la reportera que acompañó a la figura de televisión.

“Estoy feliz, feliz porque me van a vacunar”, mencionó la exvedette. Luego, fiel a su estilo, dio una de sus divertidas dietas para sus seguidores. “La dieta de la vacuna: si no lo haces bien yo te dejo en una”, dijo entre risas.

Agradeció al personal de salud por el recibimiento en el local de vacunación y expresó, en medio de la algarabía, su frase más popular: “Vive la vida, no dejes que la vida te viva, la vida es una sola”

Al brindar sus datos para el registro como paciente, Susy Díaz reveló que no se ha contagiado de coronavirus pese a que sigue trabajando durante la pandemia.

“Mi primera dosis, me he cuidado bastante. Soy una persona bastante responsable, ustedes han visto que paro en todos los canales, pero siempre cuidándome, tengo la bendición de Dios que hasta ahorita no ha entrado el virus porque siempre me he cuidado bastante”, agregó la excongresista.

Recordemos que hace unos meses, Susy Díaz anunció que perdió a tres integrantes de su familia debido a la COVID-19. Uno de ellos fue su hermano.

