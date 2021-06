Ethel Pozo y conductoras de América hoy celebran el Mes del Orgullo LGBT: “Amor es amor”

Las conductoras de América hoy sorprendieron a los televidentes al dedicar su programa a la comunidad LGBTIQ+, quienes este 28 de junio conmemoran el Día internacional del Orgullo. Ethel Pozo y sus compañeras dedicaron sentidos mensajes hacia la comunidad.

Las integrantes del elenco mostraron al inicio del programa los trajes que fueron inspirados en la fecha y también lucieron ante las cámaras su colorido vestuario y frases de apoyo.

La hija de Gisela Valcárcel se pronunció y envió unas sentidas palabras. “Hoy día es el Día del Orgullo. Mi saludo a toda la comunidad. Desde aquí, en el programa, celebramos que amor es amor. Amor es respetarnos unos a otros. Un besote para todos ”, expresó.

Melissa Paredes lució un abrigo con fines benéficos durante la emisión de América hoy y animó a los televidentes a ayudar a una asociación: “Les cuento que comprando esta casaquita están ayudando a la Casa trans de Lima. Ya saben, mucho amor para todos”.

Finalmente, Janet Barboza tomó la palabra y apoyó el mensaje de sus colegas sobre la importante fecha. La conductora dejó un mensaje de unión y tolerancia.

“Me uno al saludo a la comunidad LGBTIQ+. Porque el amor no tiene etiquetas, porque el amor no tiene fronteras y porque todos seamos mucho más comprensivos. Que todos respetemos, porque el amor es eso, no hay géneros, no hay etiquetas. ¡Feliz mes del orgullo!”, agregó.

Bruno Ascenzo celebra el mes del orgullo LGBTIQ

El famoso actor Bruno Ascenzo se pronunció sobre el Mes del Orgullo, que celebra su día central este 28 de junio, y envió un fuerte mensaje a las autoridades.

“Orgullo en el mes de la vergüenza. El fuego cruzado electoral y los extremos políticos vuelven a invisibilizar una causa ignorada y eternamente postergada que, por supuesto, ni por asomo figura en las agendas de quienes se intentan arranchar la presidencia”, escribió en su cuenta de Instagram.

Bruno Ascenzo mes del orgullo LGTBIQ

