Carla Rueda tras su debut en Reinas del show: “Soy mujer de mil batallas y retos”

Carla Rueda sorprendió al ser anunciada como una de las competidoras en el programa Reinas del show, donde recibió comentarios positivos del jurado luego de bailar al ritmo de “La ricotona”.

Por medio de sus redes sociales, la deportista peruana confesó que estaba muy nerviosa en la pista de baile, ya que solo había ensayado dos horas.

“Dios es bueno y lo hice, gracias por seguirme, yo sé que voy a contar con su apoyo, ustedes me van a mandar sus vibras positivas para yo seguir en esto y para ir mejorando día a día, es algo nuevo para mí. Soy mujer de mil batallas y retos”, señaló en sus historias de Instagram.

La voleibolista de 31 años también tuvo palabras de agradecimiento para su abuela, quien la apoya en cada proyecto que emprende. “Gracias por estar conmigo siempre mi ángel. La amo, el amor de mi vida siempre en cada paso que doy, así este mal, así esté triste, ella está conmigo en todo momento”, comentó.

“Quiero agradecer a Dios por este día, a la vida, al universo, a mis ángeles y quiero agradecer a toda la producción de Reinas del show, a Gisela por la oportunidad, a todos muchas gracias”, finalizó.

Por otro lado, la jugadora del AJM/FC Porto aclaró que su participación en el programa de América televisión no significa que descuide su carrera deportiva. “No me he desenfocado de mi preparación para mi próxima temporada con respecto a mi deporte”, explicó en las siguientes historias.

