‘Tomate’ Barraza y Vanessa López llegan a acuerdo: Nos llevamos bien como padres

Carlos ‘Tomate’ Barraza y Vanessa López aseguraron haberse dado las pases luego de una denuncia contra el cantante por la pensión de alimentos a su hija.

En un informe emitido por Magaly TV, al firme, el último jueves, la expareja de Barraza reveló que llegaron a un acuerdo por el bienestar de su pequeña hija. Así también, dieron detalles de cómo están resolviendo el conflicto.

“Yo tengo todas las intenciones de llevarme bien con él, de estar tranquilos por el bienestar de Emiliana, pero la verdad todo depende de él. Estamos llevando un tema cordial como padres. Él está viniendo a verla, y bueno, los otros días él está que la lleva a su casa”, fueron las declaraciones de la joven.

‘Tomate’ Barraza, por su parte, dijo estar emocionado por haber podido ver a su hija tras varios meses. “Me siento feliz, como si una mochila pesada se hubiera ido de mi vida. Siento más ganas de vivir”, comentó el artista.

“La paz tiene que durar por el bien de la criatura, aquí no está en tela de juicio lo que ella piense, sienta, o yo. La bebé está feliz; a pesar de todo, ella se da cuenta de que su familia paterna la quiere un montón”, agregó Barraza en la entrevista realizada.

Vanessa López denuncia a ‘Tomate’ Barraza

En marzo de este año, el cantante fue denunciado públicamente por su expareja por no cumplir con la pensión de alimentos para su hija.

La modelo contó que él le hizo una escena de celos al verla acompañada con un amigo. Al respecto, la joven le recordó que su vida personal no debería ser condicional para que él cumpla su deber paternal.

“Dijo: ‘No te voy a dar porque no tengo’. Alguien que no tiene, no tendría la cantidad de carros que tiene él, la cantidad de ropa, de zapatillas. Todo eso se paga con plata”, agregó también en referencia a los lujos mostrados por el Barraza.

