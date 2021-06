Esto es guerra: Karen Dejo sufre fuerte caída en piscina durante competencia

Momentos de tensión se vivieron esta noche del 25 de junio en Esto es guerra, cuando Karen Dejó sufrió una aparatosa caída durante una de las competencias.

La modelo se encontraba cumpliendo uno de los juegos y no pudo evitar caer fuertemente a la piscina. Inmediatamente fue auxiliada por los paramédicos debido a que tenía dificultades para respirar. Sin embargo, pese a que se trató de un imprevisto, el Tribunal le restó puntaje al equipo de la participante.

“Hay una penalidad, al igual que Tepha, son 300 puntos menos para los ‘guerreros’” , indicó el Tribunal por la caída de Karen.

Ante esta medida, Johanna San Miguel expresó su descuerdo porque consideró que se trató de un accidente.

“No estoy de acuerdo con lo que ustedes han decidido. Lo que le ha pasado a Karen ha sido prácticamente un accidente muy diferente a lo de Tepha, porque ella abandonó el juego”, sostuvo la conductora.

Por su lado, Patricio Parodi respaldó a su compañera e insistió en que la competencia se tuvo que interrumpir porque se trató de un accidente. De ese modo, Karen detalló lo que pasó en ese momento.

“Disculpen, chicos, en la primera vez que me caí, tragué agua. En vez de cerrar la boca al caer, respiré por la boca y tragué agua, me aguanté y continué porque pensé que podía. En la segunda vez, otra vez me ahogué, simplemente no me entraba aire y me asusté. No podía salir porque no podía respirar. Por eso llamé a uno de los chicos de producción porque sentía que me estaba ahogando ”, explicó Karen Dejo.

