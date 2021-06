Fernanda Piña a Nicole Zignago tras confirmar relación: “Tu amor me hace valiente”

Nicole Zignago sorprendió en su más reciente publicación en Instagram, donde presentó y confesó su amor a Fernanda Piña, su actual pareja sentimental.

La hija del cantante Gian Marco confirmó su romance con un tierno texto y recibió el respaldo de sus seguidores y otras conocidas figuras del mundo artístico, incluyendo la de su padre.

“Qué importante es el amor en todas sus formas. Qué importante es reconocerse con quien tienes al lado. Qué importante es ser honesto. Qué importante es dejarte ser. Eres mi destino y reflejo constante. Amar está bien. Contigo todo está bien”, fue el mensaje que escribió Nicole Zignago a su novia.

Ante esto, Fernanda Piña también lo mismo, pero compartió un extenso mensaje donde afirmó el gran amor que siente por la joven cantante.

“Amarte me ha recordado lo fácil que es ser, amar, vivir y compartir. Contigo todo es un sí. Qué fortuna la mía de verte y de saberte. Compartir mi camino contigo ha sido lo más bonito que he hecho por mí. Mi destino constante y mi reflejo constante. Gracias por ser y aparecer. Cada día a tu lado es un recordatorio precioso para regresar a mi verdadero yo. A la verdadera Fer”, escribió.

“Tu amor me abraza, me recuerda ser fuerte y suave a la vez. Me hace ser valiente para ir a donde no quería ver y me hace volver a ver lo que había dejado de ver. Gracias por todo lo que has hecho conmigo por solo ser tú y amarme”, agregó la pareja de Nicole Zignago.

Fernanda Piña dedica mensaje de amor a Nicole Zignago. Foto: Fernanda Piña/Instagram

Para sorpresa de muchos, Gian Marco reaccionó a la publicación de la novia de su hija con un emoticón de corazón, dejando en shock a los seguidores, quienes felicitaron al cantante peruano por apoyar a su hija.

Gian Marco respalda a su hija. Foto: Fernanda Piña/Instagram

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.