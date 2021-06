Britney Spears: Mariah Carey, Cher y más artistas respaldan a cantante tras comparecencia

Este miércoles 23 de junio, Britney Spears solicitó ponerle fin a la tutela de su padre, Jamie Spears, a través de una comparecencia virtual ante una corte de Los Ángeles. Durante su testimonio, la artista reveló detalles de su vida que se desconocían hasta el momento.

La cantante aseguró sentirse afectada emocionalmente desde que está bajo la tutoría de su progenitos, a la cual calificó como “abusiva”. “Le he dicho al mundo que estoy bien y feliz (...) Estoy traumatizada. No estoy feliz, no puedo dormir”, afirmó, según lo recopilado por la cadena CNN.

Como se recuerda, desde el 2008, las finanzas de la intérprete de “Toxic” han sido custodiadas por su padre.

Tras sus impactantes declaraciones, varias figuras del mundo artístico le dedicaron mensajes en los que expresan su total apoyo hacia la cantante.

Entre ellas, Mariah Carey publicó un mensaje en su cuenta de Twitter: “¡¡¡Te amamos, Britney !!! Mantente fuerte”, escribió la intérprete.

Por su lado, Cher tuiteó que llamaría a los funcionarios del Gobierno para que revisen el caso de Spears: “Intentaré llamar. Puede que no lo consiga...Pero lo intentaré”.

Además, Halsey expresó su deseo de que se le cumpla la petición de la cantante y pueda liberarse muy pronto.

“Bendiciones a Britney y espero de todo corazón que se le conceda la libertad de este sistema abusivo. Ella se lo merece más que nada. Admiro su coraje al hablar por sí misma hoy”, mencionó.

Del mismo modo, la cantante Liz Phair lamentó los abusos que ha sufrido Britney Spears al estar atada a la mencionada tutela.

“El truco más antiguo del libro de jugadas del patriarcado: declarar loca a una mujer y hacerse con el control de sus bienes / propiedades. Ha estado sucediendo durante siglos”, sostuvo en su cuenta de Twitter.

