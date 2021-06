La Voz Perú: participante sorprendió al jurado con icónico tema de Whitney Houston

Desde el estreno de la nueva temporada de La Voz Perú, decenas de participantes han dejado con la boca abierta a los cuatro jurados del programa con su gran talento. Esta vez fue el turno de Barbara Candiotti, quien pisó el escenario del show de canto e impresionó a los coach que quedaron anonadados por su gran voz.

La intérprete de 26 años cantó el icónico tema de Whitney Houston “I Will Always Love You”, el cual requiere de un gran talento para resaltar. A los pocos segundos de iniciada la canción, Mike Bahía y Guillermo Dávila no dudaron en apretar el botón para dar vuelta a sus asientos.

Como era de esperarse, Daniela Darcourt y Eva Ayllón hicieron lo propio luego de escuchar la impresionante voz de la participante. Eso sí, el cantante venezolano fue bloqueado por sus compañeros por lo que quedó imposibilitado de sumar a su equipo a la cantante de 26 años.

Al terminar su participación, los cuatro jueces se pusieron de pie y aplaudieron a más no poder la participación de Barbara Candiotti. Sin embargo, Mike Bahía fue un poco más allá y afirmó que la participante cantó al nivel de la mismísima Whitney Houston.

“Yo fui el primero en voltear. Desde que empezaste dije: esta mujer tiene un V8 (motor) en la garganta y cuando me volteé vi con la seguridad con la que te paraste y te plantaste una canción que de entrada no lo puede hacer cualquier cantante. Tú lo hiciste al nivel de Whitney Houston”, indicó el colombiano.

Finalmente, la gran sorpresa de la noche fue cuando la cantante terminó optando por sumarse al equipo de Eva Ayllón para la siguiente fase del programa.

