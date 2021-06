Daniela Darcourt simula una audición en La voz Perú

En el reciente programa, la cantante peruana Daniela Darcourt dijo que le gustaría participar en La Voz Perú. Tras lo dicho, simuló una audición sobre el set del reality de canto.

Entre risas, la cantante expresó: “Yo voy audicionar creo”. En respuesta a lo expresado, Guillermo le dijo sonriente: “Ponte ahí y canta para nosotros”.

La artista interpretó uno de sus temas reconocidos “Señor mentira” y deslumbró con su interpretación. Después de presentarse sobre el escenario Mike Bahia y Eva Ayllón se fueron del set y se quedó sola con el cantante venezolano.

Todo ello se dio porque fue elegida como coach por Marisella. De esa manera, decidió expresar su emoción cantando en el escenario.

“Siempre voy a repetirlo, desde ya me siento orgullosa de toda la gente que vaya a elegirme. Tengo una labor importante por hacer. Nos hemos acostumbrado a que no nos digan las cosas como son, a no tener espacios como estos para mostrar nuestro talento, nuestro trabajo. Me siento en la obligación de abrirle la puerta y los brazos a cada uno de ustedes. Espero no defraudarte”, le dijo a la participante y junto a ella interpretó la canción “Si tú eres mi hombre”.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.