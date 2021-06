Melody se quiebra con homenaje en El reventonazo de la Chola: “Gracias, Perú”

El reventonazo de la Chola, en su edición del sábado 19 de junio, presentó como invitada especial a la cantante española Melody. Tras protagonizar una secuencia cómica con Manolo Rojas y La chola Chabuca, la artista fue homenajeada con un video recopilatorio de su carrera, que inició cuando ella era apenas una niña y saltó a la fama con la canción “El baile del gorila”, en 2001.

Las imágenes conmovieron a la intérprete. “Me emociono porque yo empecé muy joven, muy pequeña, cantando con mi padre, antes de mi primer disco Pata negra que lo saqué con 10 años”, recordó.

Asimismo, Melody reconoció que a pesar de iniciar con una canción que fue un hit internacional, las cosas no resultaron sencillas. “Esta no es una profesión nada fácil. Hay que luchar mucho, a veces las cosas se dan y otras veces no”, indicó.

“Cuando uno empieza tan pequeño, cuando crece, hay comentarios de la gente: ‘será verdad lo que ella canta’”, agregó. “Uno debe tener la paciencia y seguir adelante, seguir trabajando”, remarcó.

En este punto, la cantante dedicó un agradecimiento especial a Perú, por haber rescatado uno de sus temas y hacerlo viral con la agrupación Explosión de Iquitos.

“Gracias, Perú, por este recibimiento. Yo jamás en mi vida hubiese pensado que un país que yo no he visitado nunca me hubiese recibido con este cariño, los amo”, manifestó.

“Ahora más que nunca me hacía falta (este cariño), después de un año duro, que he estado viviendo, me hacía falta”, expresó Melody.

