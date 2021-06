La voz Perú: Lita Pezo ‘Pantojita’ no convenció a los entrenadores al interpretar “Tormento”

Lita Pezo, la entrañable ‘Pantojita’ de Yo soy kids, llegó al escenario de La voz Perú en busca de un lugar en la competencia, sin embargo, no consiguió pasar la audición.

La participante interpretó el tema “Tormento” de la cantante chilena Mon Laferte, con la cual intentó conquistar al jurado del programa. Pese a su gran talento y potencia de su voz, ninguno de los entrenadores giró su silla durante la presentación de la cantante.

“ Esta es una voz que no se debió dejar pasar, siento que tienes la capacidad de seguir muchísimo más adelante en este concurso . (...) Estoy seguro de que vas a seguir construyendo tu camino, me encanta la identidad de tu voz, me encanta el color de tu voz, sobre todo esa humildad que me regala tu mirada”, expresó Mike Bahía.

Por su lado, Guillermo Dávila admiró el gran talento de la participante y le aseguró que le espera un gran futuro en el mundo musical.

“Para mí ha sido una bendición escucharte, tienes demasiado sentimiento trasmites eso que sientes (...) considero que hiciste un maravilloso espectáculo”, sostuvo el cantante venezolano.

“Esto no es un no, es un pequeña escalera que tienes que seguir subiendo y vas a llegar muy alto porque tienes todo a favor”, agregó.

Como se recuerda, Lita Pezo ganó gran popularidad por imitar a Isabel Pantoja en Yo soy kids y ser la ganadora de la temporada. Hace unos meses, la participante logró superar el coronavirus, sin embargo, la enfermedad afectó en tu tono vocal, según mencionó.

