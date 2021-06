Alondra García Miró y Paolo Guerrero se muestran felices en reunión familiar

Alondra García Miró y Paolo Guerrero se han convertido en una de las parejas más estables de la farándula nacional en los últimos años. El delantero de Internacional de Porto Alegre y la modelo han sabido mantener su relación lejos de las cámaras, lo cual les permitió afianzar su romance aún más.

Ahora, ambos se dejaron ver en redes sociales luego de un buen tiempo, tras compartir un íntimo momento con la familia del futbolista. La pareja posó junto a ‘doña Peta’, madre del ‘Depredador’, y a otros familiares en lo que parecía ser una reunión de cumpleaños.

Como se recuerda, la pareja viene pasando algunos días en Lima luego de que Paolo Guerrero quedara fuera de la convocatoria de la selección peruana para la Copa América. Ambos radican en Brasil, donde juega actualmente el atacante, desde donde se mantienen distantes de los escándalos mediáticos.

Alondra García y Paolo Guerrero se mantienen firmes en su relación pese a las especulaciones.

Alondra García Miró niega estar embarazada de Paolo Guerrero

Durante la segunda vuelta de las elecciones generales, Alondra García Miró negó estar embarazada del delantero de la selección peruana cuando fue abordada por las cámaras del programa Amor y fuego. De igual forma, la empresaria y modelo también descartó que ambos se encuentren organizando sus planes de matrimonio.

“No, ya me has visto. No, no, nada”, expresó mientras se levantaba un poco la casaca. “No todavía no, estamos ‘tranqui’, estamos bien en verdad. Yo les he prometido que les voy a contar cuando sea el momento”, añadió.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.