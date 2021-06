‘Robotín’ abandona concurso de América hoy y genera molestias en la producción

No va más. Tras ser anunciado como participante del concurso Mira quién baila hoy, que organiza América hoy, Alan Castillo ‘Robotín’ fue separado de dicha secuencia.

Así lo confirmó Janet Barboza y Ethel Pozo tras la ausencia del personaje en los ensayos del reality de baile. Según las conductoras, él no dio explicaciones ni se comunicó con la producción sobre las acciones tomadas.

En ese sentido calificaron de “irresponsable” la actitud del caracterizador, quien no contestaba las llamadas por teléfono.

“Perdón, mil disculpas. No podre ir, tengo problemas fuertes con la madre de mis hijos”, fue el único mensaje que escribió Robotín.

Según el informe presentado, la producción intentó comunicarse con Alan Castillo; sin embargo, les colgaba el teléfono. Solo en una oportunidad tuvieron éxito, pero el personaje justificó que se mostraba ocupado por tener un show.

Mira quién baila hoy es la nueva secuencia que hace unos días lanzó el programa conducido por Ethel Pozo donde participan conocidas personalidades del espectáculo.

Alan Castillo ‘Robotín’ fue diagnosticado con diabetes

En una entrevista que concedió Alan Castillo, reveló que se encuentra delicado de salud por la diabetes que le diagnosticaron.

“No ha sido mi año, me han detectado diabetes y lo que me pasó (con el tema de sus hijas), pero no he perdido las fuerzas y la voluntad para seguir adelante. Mis hijitas me hicieron un video de cumpleaños, derramé mis lágrimas porque soy un poquito sentimental”, dijo Robotín.

