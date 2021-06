La voz Perú: Jean Paul Santa María celebra clasificación al equipo de Mike Bahía

Lo logró. Jean Paul Santa María logró pasar a la siguiente etapa de La voz Perú y ahora forma parte del equipo del cantante colombiano Mike Bahía.

Casi al final de su presentación, el coach extranjero y Guillermo Dávila presionaron los botones. El peruano eligió integrar el grupo del intérprete de “Buscándote”.

“Estoy en shock, de verdad, voltearon muy tarde, pensé que ya no iban a voltear”, fueron las palabras del novio de Romina Gachoy al terminar su interpretación.

Tras ello, el cantante utilizó sus redes sociales para celebrar su clasificación, agradecer a la producción del programa por la oportunidad y responder los mensajes de sus seguidores, quienes lo felicitaron por su ingreso al programa de canto.

“No tengo palabras que realmente expresen lo agradecido que estoy con todo el equipo de Rayo en la botella”, escribió en una de sus historias de Instagram.

Así fue la audición de Jean Paul Santa María

Jean Paul Santa María apareció en La voz Perú junto a Romina Gachoy en la reciente edición del programa, el último miércoles 16 de junio. El joven cantante interpretó el tema “Chica ideal” de Sebastián Yatra.

“Vine con mi esposa, quien es todo para mí. Quizá más adelante van a conocer un poco de mi historia (…) En resumen diría que me encuentro en una etapa de mi vida hermosa, me siento pleno y muy agradecido con Dios, porque he encontrado el éxito a nivel familiar. Tengo una esposa e hijos maravillosos”, expresó tras cantar.

