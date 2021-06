‘Giselo’ a Giuseppe Benignini: “No cantas, no bailas y encima te dejaron”

El jueves 17 de junio, el magazine América hoy estrenó su nuevo segmento Mira quién baila hoy, con la participación de Edson Dávila ‘Giselo’ y Giuseppe Benignini, ‘El principito’.

Tras presentar una coreografía a ritmo de “Pelotero a la bola” (1994), el modelo venezolano aprovechó para responder a las críticas que señalaban que “no hacía nada”, así como la crítica de Janet Barboza, quien indicó que no sabía aprovechar las oportunidades.

“Quiero aclarar algo de una vez, porque todo el mundo dice: ‘Giuseppe, que no haces nada’. Quiero dejar en claro que, primeramente, tengo mi marca de ropa; segundo, tengo mi restaurante; tercero, trabajo con mis redes sociales”, detalló, para luego reaccionar a las mofas que hacía Edson Dávila sobre él.

“No sé si es envidia, no sé qué tiene Edson, pero yo también sé facturar y mucho más que tú”, manifestó.

El aludido respondió rápidamente: “¿Envidia de qué? No canta, no baila, encima te dejaron”. Esto último, en referencia la sonada ruptura del modelo con la ex chica reality Michelle Soifer, en setiembre del año pasado.

El modelo venezolano se defendió indicando que no podía haber una comparación entre ellos. “Un Ferrari no puede competir con un Volkswagen”, aseguró.

‘Giselo’ no perdió la oportunidad y replicó: “Un ceviche no puede competir con una arepa”.

